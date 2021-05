Beni culturali, l’affresco della Madonna di Costantinopoli torna a “brillare”. L’arcivescovo Battaglia: Restaurare è ridare vita

“Per me restaurare equivale a ridare vita, significa riscoprire la bellezza nascosta che esiste da tempo ma che è offuscata dal tempo, forse anche dall’incuria, finché qualcuno con passione e delicatezza non vi si avvicina per riscoprire l’ignoto che vi è nascosto. Ed è questo che Dio fa con ognuno di noi ed è il senso della Resurrezione”. Lo ha detto l’arcivescovo di Napoli, monsignor Mimmo Battaglia, intervenuto all’inaugurazione del restauro dell’affresco della Madonna di Costantinopoli nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Ai promotori e realizzatori del restauro, Battaglia ha voluto rivolgere il suo “grazie per il ruolo e l’impegno e per la sinergia, per la capacità di lavorare insieme che è una testimonianza bellissima ed è ciò di cui questa città ha bisogno”.

“In questi tempi difficili in cui ognuno sta facendo i conti con le ferite personali e della società, bisogna pensare che ogni ferita può diventare feritoia e ogni fragilità può diventare opportunità” ha aggiunto l’arcivescovo di Napoli nel corso del suo intervento. E ha sottolineato l’importanza del patrimonio artistico e religioso che – ha detto – “ha una funzione pedagogica che aiuta i giovani ad attingere alla cultura. Tutti dobbiamo essere capaci di essere custodi della bellezza nostra interiore e di quella delle persone che ci circondano”. Da qui l’invito a ‘imparare a prenderci cura delle opere d’arte e delle persone. In questi tempi difficili – ha aggiunto – c’è tanta tribolazione, c’è chi ha perso i propri cari, chi a perso il lavoro, chi chiede aiuto e chi è diventato ancora più invisibile e la domanda è: tu dove sei? Maria ci invita a farci avanti verso l’altro ricordando che le situazioni difficili non si affrontano con l’animo del disperato, ma con la serenità di sapere che Dio nelle tempeste è al tuo fianco e dona coraggio. Quando si va incontro all’altro bisogna farlo senza paura, con i gesti discreti del silenzio e non con spot pubblicitari e protagonismo che non servono Dio perché Dio dona con gratuità e senza calcolo”.

aperturFonte: Pagina Facebook Associazione AeneA