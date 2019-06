Beni culturali, dai Campi Flegrei a Carditello 42 milioni per restauri in Campania

Il Mibac ha stanziato 42 milioni di euro per una serie di restauri di beni culturali in Campania. I fondi provengono dalla riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, dalle premialità del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 e dalle economie del Programma Operativo Complementare 2007-2013. Lo si apprende dal Mibac. Importanti stanziamenti sono dedicati a Bacoli, dove arriveranno 3,4 milioni per il recupero e la messa in sicurezza del castello di Baia 3,3 milioni di euro per completamento dei lavori e messa in sicurezza al Parco Archeologico dei Campi Flegrei, centro storico, la Tomba di Agrippina, Cento Camerelle, Piscina Mirabilis. Sei milioni e 400.000 euro andranno invece ad Ercolano per il recupero e adeguamento di Villa Ruggiero, una delle ville vesuviane del “Miglio d’oro”, come pure Villa delle Ginestre a Torre del Greco a cui vanno 2,1 milioni per risanamento, recupero e adeguamento. Un forte investimento anche per Real Sito di Carditello a San Tammaro, in provincia di Caserta, con 5 milioni per il restauro dei corpi posteriori della reggia. Nella provincia di Caserta, 1,250 milioni vanno per la valorizzazione dell’area archeologica di Suessa e 2,6 milioni al Museo Archeologico dell’Antica Capua di Santa Maria Capua Vetere per adeguamento normativo e valorizzazione, mentre a Capua 500.000 euro andranno per le Torri di Federico II. Tornando a Napoli, attenzione anche al Mann, con un investimento di 1.5 milioni di euro per la valorizzazione del medagliere, una delle raccolte più importanti dell’Italia e del mondo per numero di esemplari e per la rarità di molti pezzi, comprende oltre 150.000 esemplari che coprono un lunghissimo arco cronologico, dalle monete di età greca fino alle monete, medaglie, conii e punzoni della zecca borbonica. A Nola arriveranno 840.000 euro per il Complesso Santa Maria La Nova, dove è previsto il restauro per ospitare il laboratorio degli oggetti in cartapesta. A Sant’Antonio Abate è stato stanziato 1 milione per il recupero e valorizzazione per “Villa Cuomo” la villa romana di via Casa Salese. In provincia di Salerno, infine, attenzione alla Certosa di San Lorenzo a Padula con 3,6 milioni per il consolidamento e la valorizzazione, mentre a Minori vanno 4,9 milioni per il restauro di Villa Marittima e l’antiquarium di Minori. A Salerno, infine, sono stati destinati 600.000 euro per la sistemazione della sede della soprintendenza.