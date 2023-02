Beni culturali, online sul sito della Dg Archivi del Mic l’epistolario di Lucrezia Borgia

È da oggi disponibile, sul sito della Direzione Generale Archivi del MiC, il volume in formato pdf della monumentale edizione dell’epistolario di Lucrezia Borgia: Lucrezia Borgia Lettere (1494-1519), a cura di Diane Ghirardo, con la collaborazione di Enrico Angiolini, introduzioni dell’ex Direttore Generale Anna Maria Buzzi e dell’ex Direttore dell’Archivio di Stato di Modena Patrizia Cremonini, pubblicato dalla Direzione Generale Archivi e Tre Lune edizioni, Roma-Mantova, 2020. La pubblicazione, a suo tempo sostenuta congiuntamente dalla Direzione Generale Archivi e dall’Associazione Soroptimist International Club Modena in occasione dei 60 anni dalla sua fondazione, contiene l’edizione critica di tutte le 727 missive di Lucrezia Borgia ad oggi note, di cui l’Archivio di Stato di Modena conserva uno dei nuclei più cospicui (circa 280 pezzi). Il volume, frutto delle iniziative promosse nel 2020 in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte della duchessa estense. La pubblicazione avviene contestualmente al passaggio alla seconda fase del Concorso Art Bonus, al quale l’Archivio di Stato di Modena partecipa con il progetto dedicato alla digitalizzazione dell’archivio di Lucrezia Borgia ivi conservato.