Beni culturali, Palazzo Fuca: 150 milioni di euro per il Louvre napoletano

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli tornerà a nuova vita. Il Governo infatti ha inserito lo storico palazzo realizzato dall’architetto fiorentino Ferdinando Fuga negli interventi previsti per il Recovery Plan: investimento da 150 milioni per il restauro della struttura e il suo riaddattamento a funzioni museali.

“Siamo contenti che il Governo abbia mostrato attenzione per il nostro Albergo dei Poveri e sia riuscito ad inserire il progetto del Comune di Napoli tra quelli destinatari del Recovery Plan – commenta su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris – Il nostro progetto prevede un impegno di 150 milioni di euro da investire per interventi di consolidamento, riconfigurazione architettonica e restauro (organizzati in ben 8 lotti). Abbiamo previsto che il Palazzo storico abbia funzioni museali, culturali, sociali, istituzionali e di formazione. L’Albergo dei Poveri è un bene comune dei napoletani ed è per questo che teniamo fortemente al suo futuro. È giusto che quel palazzo meraviglioso riprenda a vivere e diventi finalmente un punto attrattivo e di riferimento per i cittadini e per tutti i visitatori”.

Una notizia che fa felici anche tanti cittadini e uomini di cultura che, riuniti nell’associazione Ram Rinascita Artistica del Mezzogiorno, da anni si batte per fare di Palazzo Fuca uno dei Musei più grandi al mondo. “Meglio tardi che mai – scrive su Facebook Francesco Muzio – dopo tanti anni nei quali il Sindaco con l’assessore dell’epoca Palma ha tentato in tutti i modi di ‘venderlo’ il palazzo. Ora via al Louvre napoletano perché come disse l’assessore Piscopo, in pubblica seduta, il Palazzo, nel piano regolatore, è catalogato “esclusivamente” come Museo”.