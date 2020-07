Beni CulturalI, riaperta al pubblico la necropoli del Fusaro

E’ stata riaperta al pubblico questa sera la Necropoli di Fusaro, a Bacoli (Napoli). Recuperata, dopo anni di degrado, dall’amministrazione comunale, sara’ fruibile facilmente ai visitatori trovandosi in una posizione strategica lungo il percorso turistico e culturale, che collega la Casina Vanvitelliana del Fusaro con le Terme di Baia. “E’ una gemma nascosta della nostra citta’, posta in un luogo strategico. A meta’ strada tra la parte borbonica e quella romana. Bacoli e’ ricca di tesori, ovunque. Vogliamo valorizzarli tutti, in un unico insieme” – ha detto il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione . Per l’occasione e’ stata inaugurata l’esposizione dell’artista Antonio Fontanella: “Sguardi di vita: la necropoli del Fusaro ed il tempo nel mondo antico”. Il colombario sito in via Virgilio e’ composto da una serie di stanze a livello della strada e da un ambiente ipogeo caratterizzato da piccole nicchie nelle pareti per allocarvi le urne cinerarie, pratica in uso negli antichi romani alla meta’ del II secolo d.C. . La peculiarita’ del colombario e’ la struttura a pianta circolare con copertura a cupola tutto in opera laterizia. Anche l’ architettura e’ curata. Di certo la struttura era di famiglie facoltose come rilevato da sette epigrafi funerarie di ‘liberti’ appartenuti a diverse ricche famiglie dell’area flegrea, portate alla luce dagli scavi degli anni ’70.