Beni culturali, statua lignea del ‘500 raffigurante San Giovanni Battista scoperta in un armadio della sagrestia a Perinaldo

Una statua lignea raffigurante San Giovanni Battista, che secondo alcune stime risalirebbe alla fine del ‘500, è stata scoperta dal parroco Marco Castagna in un armadio a muro della sagrestia della parrocchia di Perinaldo, piccolo borgo medievale dell’entroterra di Vallecrosia, in provincia di Imperia.

Domenica prossima, durante la messa delle 9.30, in occasione della festa del “Battesimo del Signore”, la statua sarà presentata ai fedeli e successivamente ricollocata nella cappella del fonte battesimale, suo naturale contesto simbolico e liturgico.

“È un ulteriore tesoro, che questa antica collegiata continua a custodire e a donare alla comunità, testimoniando una fede che attraversa i secoli e si rinnova nel presente – afferma il sacerdote – e l’ho scoperta sistemando la sagrestia, appena arrivato e fresco di nomina, dentro un armadio a muro e ben nascosta. Con non poca difficoltà, e anche con l’aiuto degli amici della piazza del paese, siamo riusciti a estrarla dall’armadio. A quel punto abbiamo pensato di restituirla al culto e alla devozione”.

Le testimonianze sono abbastanza interessanti, perché solo i più anziani hanno un ricordo vago di questa statua, che è stata rimossa a metà del Novecento durante i lavori di restauro della chiesa. Nessuno, quindi, sapeva più che fine avesse fatto. “Qualche esperto presume che possa trattarsi di un’opera del periodo pre Maragliano – conclude Castagna -. Quindi un fine ‘500. Dati certi non ne abbiamo, ma siamo felici di aver ritrovato questo tesoro”.