Beniamino Quintieri è il nuovo presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo

Beniamino Quintieri è il nuovo presidente del consiglio d’amministrazione dell’Istituto per il Credito Sportivo.

Si conclude l’interim di Antonella Baldino che, ad ottobre 2022, assume le funzioni di presidente.

“Un sentito augurio di buon lavoro al Professor Beniamino Quintieri – dichiara Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani – con la certezza che, grazie alla sua esperienza e la sua autorevolezza, opererà, unitamente al Consiglio di Amministrazione, per consolidare ulteriormente la missione sociale dell’Istituto per il Credito Sportivo, unica banca pubblica a servizio del mondo dello Sport e della Cultura per lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture materiali e immateriali della nostra Nazione. Un ringraziamento particolare alla consigliera Antonella Baldino che ha gestito l’interim della presidenza dopo la mia nomina a Ministro della Repubblica, garantendo la necessaria continuità di indirizzo e un adeguato clima aziendale. Colgo l’occasione per salutare e ringraziare tutte le risorse umane di ICS per l’impegno quotidiano a favore del bene comune”.

“Cultura e Sport rappresentano un binomio fondamentale per promuovere la conoscenza, l’inclusione sociale e la diffusione di valori fondamentali necessari per contribuire a creare una Nazione migliore. Sono certo che l’esperienza e la competenza del professor Quintieri forniranno un grande contributo all’Istituto nel percorso di crescita e di promozione culturale e sociale dello sport”, afferma Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura.

Il nuovo presidente del Cda del Credito Sportivo è ordinario di Economia e Finanza Internazionale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente della Fondazione Tor Vergata e della Fondazione Manlio Masi.

In precedenza, tra gli altri incarichi, è presidente di Sace Spa, preside della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, commissario generale del Governo per l’Esposizione Universale di Shanghai 2010, presidente dell’Ice, Istituto nazionale per il Commercio Estero.