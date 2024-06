Beniamino Tomasoni è il nuovo presidente di Space Hotels. “Sotto la sua guida – si legge in una nota – Space Hotels rafforza il suo impegno per un’ospitalità di alto livello”. Beniamino Tomasoni, classe 1974, ha iniziato la sua carriera nel 1991 presso l’Hotel Excelsior San Marco di Bergamo. La sua vita professionale è strettamente intrecciata con la sua storia personale, avendo dedicato ogni giorno alla gestione dell’Hotel Excelsior San Marco. Da apprendista cameriere nel 1991, ha scalato le posizioni fino a diventare General Manager e membro del Cda, con deleghe per la gestione ordinaria e straordinaria dell’azienda.

Tomasoni è attivo in numerose associazioni, tra cui il Gruppo Albergatori di Bergamo e membro del consiglio direttivo di Federalberghi Lombardia. Numerose le collaborazioni ed iniziative nel campo dell’enogastronomia, tra le altre l’associazione Insieme (organizzatrice della famosa iniziativa Gourmantico di Bergamo) e dell’ospitalità con gli operatori della sua città, tra gli altri Visit Bergamo.

Space Hotels, gruppo alberghiero nato nel 1974, è attualmente presente nel nostro paese con una collezione unica di oltre 45 alberghi indipendenti di 3 e 4 stelle in 30 tra le più belle destinazioni italiane.