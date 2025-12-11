Benifei “Parlamento Ue respinga proposta Commissione su risorse coesione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “È molto importante che il Parlamento europeo lavori a stretto contatto con gli amministratori locali, affinché respinga la proposta sbagliata della Commissione europea di centralizzare le risorse attorno ai governi europei e ridurre l’autonomia dei territori”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Partito Democratico Brando Benifei, a margine dell’evento “L’Europa per i territori. Bilancio, PNRR, e coesione: fermiamo le scelte dei nazionalismi”. La critica è mossa verso il quadro finanziario pluriennale che, accorpando in un fondo unico e indistinto le risorse di agricoltura e coesione, andrebbe a penalizzerebbe i territori a livello locale. “Ci opponiamo a questa strada sbagliata, e faremo proposte diverse – conclude Benifei -, per un’Europa con un bilancio adeguato e che sia pronta alle prossime sfide: della coesione, del sostegno ai territori e dell’impegno per un ambiente sano e un’agricoltura sostenibile”.

