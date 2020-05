Benin, il Consolato di Napoli organizza a Giugliano una raccolta di beni alimentari

Continua l’ondata di solidarietà capitanata dal Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli. Il 10 maggio 2020 presso la Parrocchia “Sacra Famiglia” di Giugliano, si è ripetuta la consegna di generi alimentari di prima necessità alla comunità beninese residente in Campania.

La crisi finanziaria che ha accompagnato la pandemia causata dal Coronavirus ha provato tutti i settori e in particolare, chi già viveva in condizioni di indigenza. La rete di solidarietà partita la scorsa settimana da benefattori pugliesi si è diramata con grande successo in tutto il territorio campano, commuovendo le centinaia di famiglie beninesi beneficiarie dell’iniziativa filantropica.

“Purtroppo a volte, nei momenti di difficoltà l’individualismo tende a prevalere. Noi non dobbiamo permetterlo. La drammatica e democratica virulenza del Covid-19 ci ha insegnato che siamo tutti una stessa famiglia”, ha dichiarato il Console del Benin Giuseppe Gambardella.

Ed in effetti l’impegno del Consolato, supportato da Associazioni di beneficenza, da imprenditori, da privati cittadini animati da un inesauribile senso di solidarietà, sta concretizzando la virtuosa idea del NOI portata avanti dal Console.

“Voglio esprimere un enorme ringraziamento al Rev.mo Don Rocco Barra e tutti i volontari della Parrocchia “Sacra Famiglia” di Giugliano per la calorosa accoglienza e tutti i donatori che si sono uniti alla cordata. In particolare l’Associazione Cotugno-Africa Onlus del Presidente Dr. Pietro Amoroso e del Segretario Tesoriere Dr. Elio Sica, che oltre a dare prova di eccellenza nel campo delle malattie infettive, ha voluto tendere la mano a tante famiglie in difficoltà economiche elargendo una copiosa donazione. E ancora un plauso all’Associazione “DareFuturo” Onlus del Presidente Prof. Roberto Pennisi, al Ristorante “Villa Gervasio” di Bacoli del Dr. Gervasio Iaquaniello, al Presidente Dr.Giuseppe Paladino, all’imprenditore Michele Iannantuoni, il Dr. Nicola de Vita, direttore del “Mulino de Vita” e il Dr. Ezio Ferrucci, responsabile della “Cooperativa del Buono” di Casalnuovo Monterotaro (Foggia). Ringrazio inoltre, il Supermercato dei Fratelli Scotto di Monte di Procida, nella persona del Dr.Gaspare Scotto, il Centro San Domenico di Pozzuoli, nella persona del Generale Angelo Schiano di Zenise, la Signora Filomena Illiano del Cycas di Bacoli, il Sig. Giuseppe Illiano e suo figlio Gennaro Illiano”, ha dichiarato il Console.

“Noi cerchiamo di dare sempre il massimo. Ma non potremmo essere così efficaci ed efficienti nelle nostre opere senza il concerto supporto di chi ci aiuta tutti i giorni. Una menzione speciale va infatti al Presidente Franco Marasco per il supporto logistico e la sua straordinaria partecipazione, al Presidente della Comunità beninese di Giugliano, il Sig. Fousseni Karim AbdoulAzisou; al Dott. Houngavou Hounsou Honvou e al Prof. Touré Issaka Fataou per aver coordinato l’iniziativa”, ha continuato Gambardella.

“Mi piace pensare che supportando chi è in difficoltà, miglioriamo un pochino anche noi stessi. E, in questo periodo storico, il mondo ha bisogno di persone migliori”, ha concluso il Console.