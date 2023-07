Beninsieme, domani l’evento di beneficenza al Club Partenopeo di Coroglio

Domani sera, 5 luglio, a partire dalle 19.30 c’è Beninsieme al Club Partenopeo. L’evento è organizzato da DareFuturo Onlus, presieduta da Roberto Pennisi in sinergia con Missione Effatà presieduta da Filippo Smaldone. La serata sarà animata dal live della Fierro Band, con Fabrizio e Aurelio Fierro Junior. Con loro sul palco Alessandra Mancaruso. A seguire il DJ set di Aldo & Antonello. L’evento sarà condotto da Serena Albano e Simonetta de Chiara Ruffo, il report fotografico a cura di Claudio Danisi, Pippo by Capri, Giancarlo de Luca, Alessandro Gatto. Per l’occasione sarà aperto il parcheggio di Città della Scienza dove sarà possibile parcheggiare auto e moto.

Con una offerta minima di 40 euro sarà possibile contribuire a sostenere progetti solidali in Benin, Togo e Napoli. Quest’anno sarà finanziata la ricostruzione del villaggio palustre di Lopkuò devastato da un incendio verificatosi nel mese di marzo e si contribuirà a sostenere l’inizio dell’attività del Centre Maternel di Sanguerà, in periferia di Lomè (Togo) in memoria di Marina e Maria Pisani, realizzato con un lascito testamentario a DareFuturo. Il Premio DareFuturo 2023 sarà conferito alla memoria di Magiù Radice Pennisi, madre del Presidente di DareFuturo, scomparsa nel dicembre 2022. Il CD di DareFuturo ha anche deciso -all’insaputa del Presidente- che dal prossimo anno il premio porterà associato il nome di Magiù Pennisi.

ll menu della serata è interamente offerto dai partners dell’evento. Si mangerà la pizza di Ammaccàmm Pizzaioli Veraci Napoletani, la Genovese con la Cipolla ramata di Montoro di Nicola Barbato, il sushi di Strike a Poke, i fiocchi di neve della Pasticceria Poppella e i gelati della Gelateria del Gallo. L’agriturismo l’Antico Pozzo degli Ulivi proporrà un primo piatto a sorpresa con la partecipazione dei ragazzi della Locanda degli amori e dei sapori, vino a volontà, birra di Kbirr e tanta Ferrarelle. E ancora la mozzarella di Torre lupara, il Casolare, Palato bufalino e Caseificio ABC, Allevatori Bufalini Campani. Servizio Sommelier a cura di AIS Campania.

INVITI PRESSO:

o BARRA via Bisignano 48 – Tel. 081.7648403

o CARAMANNA via Cavallerizza 2 – Tel. 081.0608740

o CONCERTERIA via M.Schipa 23 – Tel. 081.7611221

o DANISI foto via Scarlatti 200/A – Tel. 081 5787381

o GENTILE via Nisco 4 – Tel. 081.418360

o 14 POERIO travel via Poerio 14 – Tel. 081.7640623

o LE ZIRRE via San Pasquale 27 – Tel. 081.18821940

Grazie alla collaborazione di: •All Logistic Soluzioni Integrate • Ammaccàmm • Az. Agricola Gaia • Fiocco di neve di Pasticceria Poppella • Gelateria del Gallo • MSC Crociere • Unilpe nel sociale • Zerocarta Caf • Kiton • Studio Salierno • Charlatans basket Napoli • AIS Campania • Strike a Poke • Gaetano de Filippo • Torre Lupara • Palato Bufalino • Il Casolare • Cantine Astroni • Cavalier Pepe • Carputo • Porto di Mola • Piscina Mirabilis • Vestini & Campagnano • le Donne del Vino • Vitis Aurunca • Kbirr • Ferrarelle • ISIS Elena di Savoia • Claudio Danisi • Giancarlo de Luca • Pippo by Capri • Ph. Alessandro Gatto • Alessandra Farinelli • Flavia Ricchi • Rosy Fusillo • Malvarosa di Rossella Guarracino • Aldo e Antonello DJ• Serena Albano e Simonetta de Chiara Ruffo • Club Partenopeo • Circolo Nautico Posillipo • La Locanda degli amori e sapori • La Torrente • Antico Pozzo degli Ulivi • Caseificio ABC, Allevatori Bufalini Campani• Le Zirre • Masseria Torleanzi• DEFA S.r.l. • Mozzarè Casearia• Wine & The City • EDC Eventi di Classe • Laboratorio Partenopeo