Bennacer operato al polpaccio, il Milan lo perde per 4 mesi

Roma, 16 set. (askanews) – Brutte notizie per il Milan che perderà Ismael Bennacer per i prossimi quattro mesi. Il centrocampista rossonero è stato operato in Finlandia e ora inizierà il suo percorso di recupero, come si legge nel comunicato del club: “AC Milan comunica che Ismaël Bennacer è stato operato questa mattina in Finlandia. L’intervento al polpaccio destro è stato eseguito dal Dr. Lasse Lempainen. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi”. L’algerino, quindi, non si rivedrà prima di fine gennaio: si era infortunato durante un allenamento con la sua nazionale, riportando una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro.