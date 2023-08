Bentley nel suo percorso sostenibile lancia la pelle Olive Tan

CREWE (ITALPRESS) – Bentley è la prima casa automobilistica, ad introdurre per i suoi clienti in opzione la pelle completamente biologica Olive Tan, un ulteriore tassello nel suo viaggio strategico Beyond100 per diventare leader nella mobilità di lusso sostenibile. Bentley è universalmente riconosciuta per l’uso di pelli ricercate e raffinate, che esprimono eleganza, durata e qualità ineguagliabile, Bentley è tuttavia costantemente impegnata nella ricerca di migliorare le proprie credenziali in fatto di materiali sostenibili e questa nuova opzione rappresenta un importante passo avanti.

La pelle Olive Tan sarà visibile per la prima volta su un nuovo modello Bentley che sarà presentato alla Monterey Car Week, in California, il prossimo 18 agosto. La caratteristica distintiva di questa pelle risiede in un processo di conciatura sostenibile che utilizza un sottoprodotto organico dell’industria olearia. Derivato dalle acque reflue estratte durante la procedura di spremitura delle olive, l’agente conciante rimane privo di metalli, minerali e aldeidi dannosi. Questa tecnica richiede una minore quantità di acqua rispetto a un processo di concia convenzionale e offre anche un’ottima qualità della pelle una maggiore concentrazione di sostanze chimiche rinnovabili. La pelle organica che ne risulta è incredibilmente morbida e adatta per essere proposta dal marchio di auto di lusso più ricercato al mondo.

Foto: ufficio stampa Bentley

(ITALPRESS).