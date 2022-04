Bentornata Gardensia, Aism Napoli in campo per la sclerosi multipla: prenotazioni aperte

Promossa da Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla la manifestazione “Bentornata Gardensia” si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio e cade nel periodo dedicato all’informazione sulla malattia e alla ricerca scientifica, con la Settimana Nazionale della sclerosi multipla, dal 30 maggio al 5 giugno in cui si celebra, ogni 30 maggio, la Giornata mondiale della SM, il World MS Day, una grande mobilitazione a cui aderiscono 70 paesi di tutto il mondo.

Già da ora è possibile prenotare la propria pianta di gardensia, a fronte di una donazione minima di 15 euro, contattando la Sezione Provinciale di Napoli al numero 0815922936 io al mobile 3666161927 (anche WhatsApp) o scrivendo ad aismnapoli@aism.it oppure contattandoci sui nostri canali social Instagram e Facebook oppure consultando l’elenco su http://www.aism.it/gardensia per trovare la sezione più vicina. “Nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sulla sclerosi multipla, ecco che fiorisce la Gardensia, uno dei fiori simbolo della solidarietà che per la nostra associazione rappresentare la volontà di non arrenderci e di condividere il nostro impegno per fermare la sclerosi multipla”, dichiara Francesco Vacca, presidente nazionale di Aism.

I fondi raccolti con l’iniziativa andranno a sostenere la ricerca scientifica e permetteranno ad Aism di garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con SM sul territorio, ora più che mai fondamentali.

Anche un Numero solidale per donare: il 45512. I fondi raccolti andranno sostenere lo studio sull’impatto della pandemia COVID-19 nella vita delle persone con SM e il progetto sull’implementazione del Registro Italiano sclerosi multipla e patologie correlate, strumento essenziale per la ricerca e per l’organizzazione di servizi sanitari e sociali. Gli importi della donazione saranno di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali, di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile e di 2 euro con SMS da cellulare personale WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Tiscali.