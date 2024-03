“Benvenuta Primavera”, sold out per la festa di beneficenza della LIlt di Napoli

Un successo oltre le aspettative. Sold out al Rosolino Club di Napoli per l’attesa festa di beneficenza della Lilt di Napoli guidata dal professor Adolfo Gallipoli D’Errico, ”Benvenuta Primavera”, tradizionale cena spettacolo con Maurizio Filisdeo, che quest’anno andrà a finanziare il progetto “Presa in carico del paziente oncologico lungosopravvivente”, cioè quel paziente che a cinque anni dalla guarigione certificata e quindi non più paziente oncologico per il sistema sanitario nazionale, ha comunque bisogno di un punto di riferimento, di una equipe specialistica per tenere d’occhio gli strascichi, psicofisici, il proprio benessere, la salute.

Ad accogliere gli ospiti, insieme al presidente della sezione napoletana dell’ente pubblico di volontariato oncologico, la moglie Simona, insieme con gli altri protagonisti del Comitato Promotore, con la coordinatrice

Immancabile il team del Consiglio Direttivo presente con il rettore del Suor Orsola Benincasa, Lucio D’Alessandro con Margherita, Gisella Pischedda, Ada Puca con il consorte Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Carditello e Fernanda Speranza con Giuseppe Borselli.



Al loro fianco Sara Boscaino, in rappresentanza dell’associazione Lilt “Donne come Prima”, e con lei Anna Pastore e Giuseppe Agrillo veri e propri pilastri della segreteria della Lega Tumori di Napoli.

Tra i primi ad arrivare, prontamente immortalati dagli scatti di Pippo by Capri, la presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo e Sergio Di Sabato con signora, Salvio Zungri, Anna la Rana con Ettore Di Nardo, Silvana e Michele Apuzzo, e Giuseppe Boccafusco con la consorte.

Non pochi gli amici della stampa che anche questa volta non hanno voluto mancare all’appuntamento primaverile della LILT. Visti, tra gli altri, una splendida Lilli Albano, patron di Canale 8, Maridì Vicedomini, Cristina Cennamo, Anna Paola Merone e Vanni Fondi. e Roberto Aiello storico responsabile dell’Ufficio Stampa della Lilt napoletana.

Particolarmente squisite ed apprezzate le pietanze di casa Rosolino: sartù di riso, lasagna bianca, mezzani alla genovese, quindi secondi di carne e contorni di verdura ben innaffiati da ottimi vini campani. Ciliegina sulla torta i dolci appena sfornati, mini sfogliatelle ricce e frolle e, soprattutto, le graffe.

Tantissimi gli immancabili in sala, tra questi, visti i notai Enrico Troisi con Fabrizia Satta, quindi Fabri, Tony Petruzzi, Paolo Grilli , l’avvocato Massimo Profili con Rosi, Fabio Pinto con Maria, Franco Malvano con Giovanna, Peppe e Monica Rocco.

Tutti pronti ad affollare poi la grande pista e a lasciarsi travolgere fino a notte fonda dallo straordinario repertorio di Maurizio Filisdeo e dalla bravissima Federica Celio con le hit degli anni 70’, ’80 e a seguire fino ai più entusiasmanti brani ballabili dell’ultimo Sanremo. Grande musica, tanta spensieratezza e divertimento, aiutando il prossimo.