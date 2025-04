Benvenuti e anche benedetti purché non ci facciano perdere tempo

Quello di dare il benvenuto e benedire, seppure in modalità laica chi, trovandosi a discorrere con l’autore, fosse andato dritto al sodo, non facendogli di conseguenza perdere tempo, era una frase che, incorniciata in maniera estremamente semplice, campeggiava nello studio di un noto avvocato del Sud Italia. Era così che, volendo definire lo spirito con cui quel Principe del Foro agiva, è bene scansare fin da subito ogni equivoco. Non era, quel professionista, né indotto dall’auri sacra fames, né dalla condivisione dell’affermazione che il tempo è denaro. Era solo il suo modo di fare, oramai consolidato, che non gli concedeva spazio per divagare. Deve essere andata in tal modo anche per Francesco, condotto per mano dalla sua attitudine a essere deciso e concreto, che lo ha contraddistinto in tutte le fasi del suo cammino fino al vertice, attraversando dal basso verso l’alto le gerarchie della Chiesa Cattolica. Non sono tacciabili di essere inguaribili ottimisti quanti, non pochi, hanno considerato, se non miracoli, quanto meno fatti che, in cuor proprio, molti si auguravano che si realizzassero. Pur senza ritenere che le possibilità che ciò sarebbe accaduto fossero state di un livello sufficiente. È successo così che Trump, appena terminata la celebrazione funebre, ha stretto la mano a Zelensky e alla Von der Leyen. Come Zelensky, anche Trump si è seduto su una sedia, all’ interno della Cappella Sistina, vis a vis, a distanza più che ravvicinata, senza un tavolino o altro che li dividesse. Alla fine del colloquio, durato circa mezz’ora, i protagonisti, a loro dire, sono rimasti entrambi soddisfatti e si sono salutati con il volto disteso. Quando l’episodio si è concluso, si è aperta un’altra parentesi in odore di straordinarietà, meno illuminata da effetti speciali , ma ben augurante per gli europei, tutti e in un unico blocco. É sembrato a buona parte di quanti stessero seguendo quei fuoriprogramma che anche il ghiaccio tra USA e UE si era cominciato a sciogliere e che un numero consistente di coloro che erano in fervida attesa di un ritorno alla normalità, potevano emettere un sospiro – per scaramanzia sarà bene rettificare nella sua metá – di sollievo. Ora sono in corso gli adempimenti per aprire il Conclave che dovrà eleggere chi succederà a Papa Bergoglio per guidare i fedeli nel percorso terreno. Bella grana di questi tempi. Meglio non azzardare altri pronostici. A tal riguardo va solo aggiunto che i bookmaker d’ Oltremanica stanno già raccogliendo i soldi di chi scommette sul nome del prossimo Pontefice, altri sul numero delle fumate nere che si susseguiranno prima che quella bianca, segnale che il nuovo papa è stato eletto.Per ora altro non è possibile azzardare. Anche perché un pò di sana scaramanzia non può e non deve intralciare il cammino dei comuni mortali. Meglio se confessati e comunicati.