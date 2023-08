Benzina, Aduc: Il governo fa muro sui prezzi e aggrava la situazione

“Il governo fa muro sui prezzi della benzina e sembra proprio non capire i problemi che lui stesso crea, con soluzioni che aggravano ed estendono la già grave situazione”. E’ quanto si legge in una nota dell’Aduc, l’Associazione diritti utenti e consumatori, che spiega: “L’accise sulla benzina è stata aumentata per finanziare le regalie ai poveri, che nello stesso tempo pagano carissimo il carburante. Mentre continuano a pagare carissima la benzina i soldi della regalia per mangiare sono finiti”. “L’unico intervento che il governo dovrebbe fare sarebbe la drastica riduzione delle imposte, sulla benzina in questo caso ma non solo”, sottolinea l’associazione.