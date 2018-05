Benzina e diesel, coda di rialzi

Roma, 14 mag. (AdnKronos) – Ancora un intervento al rialzo sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo senza particolari scosse – dopo l’impennata dei mercati della scorsa settimana per l’uscita di Washington dall’accordo sul nucleare iraniano – si registra infatti oggi un nuovo movimento di Tamoil, che sale di 1 cent sul prezzo raccomandato del diesel. Per la compagnia si tratta del terzo ritocco all’insù in 6 giorni.

Sul territorio non si ferma intanto l’andamento in salita dei prezzi praticati, a valle degli aumenti che hanno caratterizzato gli ultimi giorni. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,612 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,613 a 1,626 euro/litro (no-logo a 1,587). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,484 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,483 a 1,506 euro/litro (no-logo a 1,462).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,736 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,714 a 1,799 euro/litro (no-logo a 1,628), mentre per il diesel la media è a 1,611 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,594 a 1,669 euro/litro (no-logo a 1,502). Il Gpl, infine, va da 0,631 a 0,657 euro/litro (no-logo a 0,623).