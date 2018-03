Benzina e diesel, prezzi giù

Roma, 9 mar. (AdnKronos) – La calma degli ultimi giorni è interrotta questa mattina da una serie di movimenti al ribasso dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, mentre tornano a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, hanno messo mano ai listini Api-IP (-1 centesimo al litro su benzina e diesel), Esso (-1 cent su benzina e diesel) e Tamoil (-1 cent sul Gpl).

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,550 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,525), diesel a 1,418 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,395); benzina servito a 1,668 euro/litro (-1 millesimo, pompe bianche 1,567), diesel a 1,540 euro/litro (-1 millesimo, pompe bianche 1,437); gpl a 0,642 euro/litro (-1 millesimo, pompe bianche 0,630), metano a 0,962 euro/kg (invariato, pompe bianche 0,952). Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 368 euro per mille litri (-8), diesel a 392 euro per mille litri (-4, valori arrotondati).