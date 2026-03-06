Benzina e gasolio, rincari record: La Campania tra le regioni più penalizzate

In appena due giorni, dal 4 al 6 marzo, il prezzo del gasolio self è aumentato di 11,6 cent al litro in Sicilia, pari a 5,80 euro in più per un pieno di 50 litri, mentre la benzina self ha superato la soglia di 1,8 euro al litro in Calabria e a Bolzano. A renderlo noto è l’Unione Nazionale Consumatori, sulla base delle medie regionali e autostradali calcolate quotidianamente dal Mimit.

Sicilia in cima alla classifica dei rincari

La classifica delle regioni che hanno registrato i maggiori rialzi del gasolio in modalità self service vede al primo posto la Sicilia (+11,6 cent al litro, +5,80 euro per un pieno), seguita da Molise (+10,6 cent, +5,30 euro) e Campania (+10,5 cent, +5,25 euro). La regione con l’incremento più contenuto è l’Umbria (+8,6 cent, +4,30 euro), mentre sulle autostrade il rincaro medio è di 8 cent, pari a 4 euro per un pieno, con prezzi assoluti più elevati: 1,983 euro al litro.

Al top per i prezzi assoluti del gasolio si collocano Bolzano (1,969 euro), Calabria (1,946 euro) e Trento (1,943 euro).

Benzina, Calabria e Bolzano superano 1,8 euro

Per la benzina, Calabria e Bolzano sono le prime regioni a superare la soglia di 1,8 euro al litro (1,801 euro), subito dopo le autostrade (1,854 euro), seguite dalla Basilicata (1,792 euro). La crescita maggiore dei prezzi della benzina self si registra in Campania e Molise, con un aumento di 4,4 cent al litro, pari a 2,20 euro per un pieno di 50 litri.

Appello al Governo: controlli e riduzione accise

“Sono evidenti le speculazioni, considerato che non c’è alcuna contrazione effettiva dell’offerta di carburanti o del petrolio. Per questo chiediamo al Governo di inviare la Guardia di finanza a effettuare controlli a tappeto presso compagnie petrolifere e distributori e di intervenire con una riduzione di 10 cent delle accise sui carburanti per frenare ulteriori rincari. Basta temporeggiare o studiare meccanismi complicati: si faccia come il Governo Draghi, riducendo le accise senza se o ma”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.