Beppe Sala in Consiglio: nulla a mio vantaggio, mie mani sono pulite

“Tutto ciò che ho fatto l’ho fatto nell’interesse dei cittadini”

Milano, 21 lug. (askanews) – “Tutto ciò che ho fatto nell’arco delle due sindacature si è sempre ed esclusivamente basato su ciò che ritengo essere l’interesse dei cittadini. In tutto ciò che ho compiuto nel mio mestiere di sindaco non esiste nessuna azione a mio personale vantaggio: le mie mani sono pulite”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, parlando in Consiglio comunale, a proposito dell’inchiesta sull’urbanistica nel comune lombardo.