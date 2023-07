Bergamo, Cappi, Turhan: mini rivoluzione per la maison Valentino

Mini rivoluzione per il managemente di Valentino, una delle maison di moda più importanti del mondo. Laurent Bergamo assume il ruolo di chief Commercial officer, nel quale avrà il compito di coordinare la strategia commerciale della griffe in tutte le aree geografiche. Ad Andrea Cappi è invece affidato il timone della nuova business unit dedicata a vendite online e omnicanalità. Nel ruolo di chief e-Commerce & Omnichannel officer, Cappi ha il compito di rafforzare la presenza digitale del marchio, guidando la crescita dell’e-store, dei mercati online e delle concessioni di terze parti. Cappi, che entra ufficialmente nel nuovo ruolo l’11 settembre, vanta esperienze in Accenture, Crif, Yoox, Liu Jo e Max Mara. Infine, a partire dal 25 luglio Yigit Turhan, in azienda dal 2018, diventa il nuovo Chief Marketing Officer del brand, posizione nella quale guiderà “la crescita e l’evoluzione delle attività di branding multichannel, per continuare ad elevare il brand a supporto dello sviluppo di Valentino e del suo processo di ri-significazione”. Il manager ha lavorato in passato per griffe come Ermenegildo Zegna e Gucci.