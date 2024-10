Berlin Process Summit, più mobilità per studenti Balcani occidentali

Scholz a Serbia e Kosovo: vogliamo un futuro pacifico e prospero

Roma, 14 ott. (askanews) – I leader del Berlin Process Summit 2024 hanno firmato un accordo per promuovere la mobilità degli studenti nei Balcani occidentali. Hanno partecipato alla cerimonia per la firma del nuovo piano d’azione per il Mercato comune regionale e l’accordo di mobilità “Accesso allo studio” il primo ministro albanese Edi Rama, la premier di Bosnia ed Erzegovina, Borjana Kristo, il primo ministro del Kosovo Albin Kurti, il premier serbo Milos Vucevic ma anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.Il “Berlin Process” è stato istituito nel 2014 “per aumentare la cooperazione” tra i paesi dei Balcani occidentali e gli Stati membri dell’Ue. All’inizio del vertice, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto che solo con i Balcani occidentali l’Unione europea può dirsi “completa”. Poi ha ammonito:”Abbiamo bisogno di una nuova dinamica nel processo di normalizzazione tra Serbia e Kosovo. Quindi oggi vorrei dire quanto segue ai nostri amici di Belgrado e Pristina: per favore, non permettete che il passato vi trattenga nel cammino verso un futuro pacifico e prospero”.Alla cerimonia anche il primo ministro montenegrino Milojko Spajic, il primo ministro della Macedonia del Nord Hristijan Mickoski e il segretario generale del Consiglio di cooperazione regionale Majlinda Bregu.