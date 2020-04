Berlino e le scelte di Roma

Eurobond e Mes a parte, la mancanza di un accordo comune europeo sui provvedimenti da prendere per salvare l’economia è un dato di fatto. L’evidenza oggettiva di questa stasi è data non tanto dai contenuti dei provvedimenti ma dalla mancanza di quella urgenza, necessaria per quei Paesi che hanno una economia crescente ma costantemente in rosso e che non potrebbero permettersi altri prestiti: esistono già strumenti adeguati per affrontare la crisi economica derivata dall’epidemia di coronavirus. Lo ha ribadito l’Ambasciatore Viktor Elbling in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. “C’è un consenso assoluto in Europa a dare appoggio all’Italia”, ha dichiarato l’ambasciatore tedesco a Roma, che però è perfettamente allineato sulla posizione della Germania: “Ci sono Paesi che cercano nuovi strumenti finanziari, esistono mezzi già adeguati: a parte il supporto della Bce che può muovere 750 miliardi di euro, abbiamo la Bei, il modello Sure contro la disoccupazione, le risorse del Mes per un totale di 540 miliardi”. Per Elbling l’emergenza richiede un intervento rapido e per questo bisogna sfruttare gli strumenti già esistenti: “Per quanto riguarda i coronabond o gli eurobond, una manovra così profonda richiede l’assenso di tutti. Sarebbe una questione di mesi, se non di anni. Quindi utilizziamo la ‘potenza di fuoco‘ che abbiamo – è il parere dell’ambasciatore tedesco – su altri temi si può discutere a medio termine”. E quindi si punta sempre sul Mes, anche se a “condizioni minime”. Secondo Elbling è il modo “meno invasivo per intervenire rapidamente. Berlino non vuole spedire la Troika o controllare le scelte di Roma”.