Berlino: sì a nuove joint venture con Kiev in industria della difesa

Wadephul incontra ucraino Sybiga: esercito Russia migliorato dal 2022

Kiev, 30 giu. (askanews) – Berlino rafforzerà “la cooperazione con l’industria della difesa” per aiutare l’Ucraina a soddisfare le proprie esigenze. Ad annunciarlo è il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul in conferenza stampa congiunta con l’omologo ucraino a Kiev: “Abbiamo pertanto già concordato di rafforzare la nostra cooperazione con l’industria della difesa. Vogliamo creare nuove joint venture affinché l’Ucraina possa produrre più velocemente e di più per la propria difesa, perché le vostre esigenze sono enormi. Perciò ho portato con me, penso per la prima volta, una delegazione dell’industria della difesa della Germania”, ha detto Wadephul in visita in Ucraina, dopo settimane di intensi bombardamenti russi sul paese. “L’esercito russo non è più l’esercito del 2022 – ha spiegato da parte sua Andriy Sybiga – Sta anche acquisendo esperienza di combattimento, sta utilizzando le tecnologie più recenti testate sul campo di battaglia e sta progredendo nello sviluppo del suo settore e delle sue industrie di difesa. E questa è una minaccia non solo per l’Ucraina, ma per la sicurezza transatlantica”, ha sottolineato il ministro degli Esteri ucraino, ringraziando la Germania per “la sua ferma posizione sul Nord Stream”. “È inoltre emerso di recente – e ne abbiamo discusso – che la Russia ha intensificato i suoi attacchi aerei in un modo che rappresenta una particolare sfida per l’Ucraina. Per questo motivo abbiamo bisogno di ancora più sistemi di difesa aerea in grado di difendere l’Ucraina su tutte le frequenze e a tutte le altitudini. Esploreremo ogni strada a nostra disposizione”, ha concluso Wadephul, che dopo aver visitato il sito di un attacco nella capitale Kiev, ha annunciato che la Germania ha stanziato altri 2 miliardi di euro per la difesa aerea e le munizioni.