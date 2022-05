Berlusconi a Napoli: Fi è centrodestra, senza di noi solo destra-destra

“L’ho detto a Roma qualche settimana fa e lo ripeto oggi: Forza Italia non fa parte del centrodestra, ma Forza Italia è il centrodestra. Lo è nel senso del Partito popolare europeo, di cui siamo componente fondamentale e che siamo orgogliosi di rappresentare in Italia. Siamo un centro alternativo alla sinistra e distinto dalla destra con la quale siamo leali alleati. Quindi quello con noi è l’unico centrodestra possibile. Senza di noi non ci sarebbe un centrodestra, ci sarebbe una destra-destra”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi dal palco della convention azzurra a Napoli.