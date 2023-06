Berlusconi, Confassociazioni: “A redistribuire ricchezza sono bravi tutti, a generarla solo pochi”

(Adnkronos) – “Tutti impallidiscono di fronte alla stella di Silvio Berlusconi. Politico, uomo di governo, magnate, intrattenitore, imprenditore di televisione e di sport. E tanto altro in tutti i sensi. In questo momento, credo che valga la pena di sottolineare una cosa sola: non è stata una sorpresa perderti quanto piuttosto averti avuto tra noi. Perché a redistribuire la ricchezza sono bravi tutti. A generarla purtroppo soltanto pochi. Tu eri uno di questi. Buon viaggio vecchio Leone”. A dirlo all’Adnkronos/Labitalia il presidente di Confassociazioni Angelo Deiana.