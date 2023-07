“Il 29 settembre a Paestum ci sarà il Berlusconi Day. Nel giorno del compleanno del Presidente, la Campania si prepara a un evento nazionale per celebrare nel migliore dei modi il fondatore di Forza Italia”. Lo comunica Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo e coordinatore campano del partito. Martusciello annuncia la partecipazione all’evento di “ospiti internazionali, amici di una vita, calciatori che hanno vissuto con Silvio Berlusconi strepitose vittorie, Ministri che hanno condiviso con lui la stagione di riforme, personaggi dello spettacolo che hanno reso Mediaset la televisione degli italiani, e poi – prosegue Martusciello – saranno svelati aneddoti, si terranno concorsi di pittura e mostre fotografiche”. “Il Berlusconi day – conclude il coordinatore azzurro – sarà una festa straordinaria che si inserirà nella tre giorni che Forza Italia trascorrerà a Paestum per discutere del programma per le elezioni europee”.