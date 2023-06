Berlusconi, Guido Grimaldi (Alis): L’Italia perde un uomo visionario, italiano fiero ed europeista convinto

“Siamo profondamente addolorati per la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi, che è stato un vero protagonista della storia del nostro Paese a livello imprenditoriale, politico, televisivo e sportivo. L’Italia perde oggi un uomo visionario, un imprenditore brillante, un lavoratore instancabile, un italiano fiero, un europeista convinto. I messaggi di cordoglio che stanno arrivando da ogni parte del mondo dimostrano che la sua figura ha senz’altro lasciato il segno e non sarà dimenticata. Porgiamo alla sua famiglia e ai suoi cari le condoglianze da parte di tutta la nostra Associazione”. Così il Presidente di Alis Guido Grimaldi ed il Direttore Generale Marcello Di Caterina commentano in una nota la morte di Silvio Berlusconi.