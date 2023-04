Berlusconi, il bollettino di Zangrillo: Progressivo miglioramento grazie a chemio, antibiotici e antinfiammatori

“Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo. Il presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo”. E’ quanto si legge nel bollettino sulle condizioni del leader di Forza Italia, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. L’aggiornamento è firmato da Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

E’ il secondo bollettino ufficiale del San Raffaele sull’evoluzione dello stato di salute dell’ex premier, dopo il primo di giovedì 6 aprile. Il nuovo aggiornamento, che nelle prime ore di questa mattina non era previsto, è stato diffuso poco dopo le 11 dall’Irccs di via Olgettina. Co-autori Zangrillo, medico personale di Berlusconi e responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva, e Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.