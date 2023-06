Berlusconi, ingegneri: “Particolare attenzione nei confronti dei professionisti”

(Adnkronos) – “Desidero esprimere, a nome mio e della categoria degli ingegneri, il profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Qualunque sia la valutazione politica della sua figura, non si può negare che Berlusconi abbia segnato in maniera determinante gli ultimi 30 anni della storia del Paese. Per quanto riguarda il mondo delle professioni, Berlusconi ha manifestato costantemente una particolare attenzione nei confronti dei professionisti ed in particolare degli ingegneri, nella convinzione che la sicurezza dei cittadini passa attraverso le prestazioni e la professionalità degli ingegneri. Sulla scorta della esperienza di grande imprenditore, Berlusconi ha mostrato di essere consapevole delle potenzialità e delle esigenze dei professionisti, il cui ruolo considerava decisivo per lo sviluppo del Paese. Comunque la si pensi, la sua scomparsa rappresenta una perdita importante per l’Italia”. A dirlo Angelo Domenico Perrini, presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri.