Berlusconi, l’europarlamentare estone: È ora che vada in pensione, dice sciocchezze

“È ora che il politico veterano vada in pensione, così non dice sciocchezze nella sua follia! Glorificare un criminale di guerra è un atto criminale”. Così l’europarlamentare estone del Ppe, Riho Terras, su Twitter commentando le parole di Berlusconi sulla rinnovata amicizia con Vladimir Putin. L’eurodeputato ha postato un articolo di Euractive dal titolo “La destra Ue smascherata dopo le ‘dolci’ lettere di Berlusconi con Putin”. Il Ppe, il gruppo a cui aderisce Forza Italia, non si era ancora espresso ufficialmente sulle parole di Berlusconi sulla sua rinnovata amicizia con Putin.