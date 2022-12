Berlusconi “Meritavo un ruolo istituzionale in questo Governo”

MILANO (ITALPRESS) – “Non ho preso nessun ruolo istituzionale in questo governo anche se lo meritavo, vista anche la caduta che ho fatto il secondo giorno di campagna elettorale. I medici hanno detto che sono vivo per miracolo, ma allora continuai la campagna elettorale con gran dolore”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Palazzo delle Stelline a Milano, in occasione del lancio della campagna elettorale azzurra in vista delle elezioni regionali in Lombardia a sostegno della ricandidatura di Attilio Fontana. Berlusconi ha poi definito quella in Ucraina “una guerra che suscita ipotesi assurde di utilizzo di armi nucleari” come fatto da Putin “quattro giorni fa”. “L’Europa deve coordinare le proprie forze militari, le proprie forze di difesa”, ha sottolineato.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).