Berlusconi, Papa “Energico protagonista della vita politica italiana”

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Papa Francesco, informato del decesso dell’amato padre, senatore Silvio Berlusconi, desidera porgere a Lei e ai familiari la Sua vicinanza, assicurando sentita partecipazione al lutto per la perdita di un protagonista della vita politica italiana, che ha ricoperto pubbliche responsabilità con tempra energica. Sua Santità invoca dal Signore la pace eterna per Lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita. Mi unisco al cordoglio con un fervido ricordo nella preghiera”. E’ quanto si legge nel telegramma di cordoglio per la morte del senatore Silvio Berlusconi, avvenuta questa mattina, inviato – a nome di Papa Francesco – dal cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, a Marina Berlusconi.

