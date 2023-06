Berlusconi: rimarrà nella storia come personaggio-fenomeno

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 13 giugno all’interno della rubrica Spigolature

di Ermanno Corsi

Caro Direttore,

non posso non aprire questa mia rubrica settimanale senza un veloce pensiero su Silvio Berlusconi. Nella storia politica del nostro Paese, con evidenti riflessi e proiezioni internazionali, rimarrà come personaggio-fenomeno. Non basta dire che, disponendo di un grande patrimonio economico-finanziario, tutto gli poteva essere immancabilmente consentito o concesso. No. Sarebbe un giudizio frettoloso e riduttivo. Innanzitutto perché prima c’è, in lui, il manager avveduto e l’attento controllore dei mercati. Poi perché la discesa in campo politico avviene quando l’Italia si trova profondamente smarrita, priva di ancoraggi affidabili e sicuri. Tale apparve all’immaginario collettivo se, come sappiamo, è rimasto ai vertici del potere per oltre venti anni. Deplorevole, senza se e senza ma, che per “abbattere” questo personaggio “ingombrante” sia stata attivata la macchina della persecuzione giudiziaria. La sua resistenza resta ammirevole. Molto meno, invece, la sua vita privata con la pretesa che il suo modello di irregolarità trasgressiva, poteva valere sul piano etico-morale per tutti. Ma per ora fermiamoci qui e dedichiamo a Silvio Berlusconi un momento di commosso e dovuto raccoglimento.

I CONTI NON TORNANO E IL GOVERNO TRABALLA. Singolare situazione: il sondaggio dell’Euromedia Research, della molto attendibile Alessandra Ghisleri, dice che il gradimento per Giorgia Meloni, premier che si avvia al primo anno di presenza a Palazzo Chigi, viaggia intorno al 40 per cento e il Governo da lei presieduto sotto il 38. Sulla carta dovrebbe essere una situazione abbastanza rassicurante. E invece si avverte, sopra e intorno alle sedi del potere (aule ministeriali e parlamentari, stanze dei “bottoni”), un’atmosfera di inquietudine e di vibratile incertezza. A parte alcune sproloquianti uscite del presidente del Senato La russa e del ministro Lollobrigida (non sempre ci si ricorda che il silenzio è d’oro…), il maggior punto di tensione è proprio quello dei conti dello Stato dove il debito sovrano ha superato la soglia dei 2 mila miliardi e 700 milioni. Una gola profonda che divora risorse, una ferita dolorosa che lacera il corpo del Paese.

***

UN AMMONIMEMTO DI CICERONE. Lo si vede campeggiare sul portone principale dell’Istat a Roma: ”Numerus reipubblicae fundamentum”, ovvero il dato è la base della Repubblica. A completamento, su un portone laterale si può leggere: ”Numerus rerum omnium nodus”, il numero è il nodo di tutte le cose. Dati o numeri, i conti sono la base del funzionamento dello Stato. Attento, ma non sempre tenuto in debita considerazione, è proprio l’Istat, ente specializzato nelle numerarie ricerche pubbliche. Presente nel nostro Paese dal 1926 e ridisegnato nel 2010, è di fatto il principale produttore di “statistica ufficiale” con una missione ben precisa: essere supporto dei cittadini e dei decisori pubblici che sarebbero, poi, i nostri amministratori a qualunque livello di operatività si ritrovino preposti.

PROBLEMA NEL PROBLEMA. Da un po’ di tempo, tuttavia, anche l’Istat rischia di vedere la sua funzione di “assoluta neutralità e oggettività”, condizionata dal veleno invadentemente intromissorio dei partiti. La politica, affermava Cicerone, deve essere l’arte di governare la città adeguandosi ai numeri. In un Paese organizzato e rispettoso delle regole fondamentali per la difesa di beni e interessi collettivi, i numeri non dovrebbero essere “aggirabili”. In Italia, invece, sono soltanto “aride cifre” manipolabili a discrezione. Suscita inquietudine proprio quello che avviene ai vertici dell’Istat. Dal 15 maggio scorso è presidente, ma provvisorio come è subito apparso, Francesco Maria Chelli prestigioso ordinario dell’Università politecnica delle Marche. Si è scritto di un passaggio “abbastanza traumatico” in quanto “la maggioranza non si rassegnava al fatto di non avere i numeri, nelle Commissioni Affari Costituzionali, per rinnovare l’incarico al demografo 75enne Gian Carlo Blangiardo sostenuto dalla Lega salviniana”. Anche l’Istat, per questo, in una situazione di stallo. C’è però anche da chiedersi: quanti cittadini seguono queste vicende? Quanti amministratori pubblici della Campania, per esempio, sanno che la sede regionale dell’Istat si trova a Napoli in via Chiaia? L’hanno mai visitata, almeno per curiosità?

AUTONOMIA E INDIPENDENZA. Un decreto voluto dal ministro Raffaele Fitto (Affari europei, Politiche di coesione, Sud)) ma non fatto proprio dal Governo, avrebbe tagliato di fatto le gambe ai giudici contabili nel loro compito di rigorosa verifica riguardante l’uso delle risorse pubbliche (Pnrr, Salva Stati, Debito “sovrano”, Autonomia differenziata, Ponte sullo Stretto di Messina).Il Quirinale lo si è visto subito costretto a rimandare indietro l’affrettato emendamento: un atto inevitabilmente considerato come “primo inciampo”, o “corto circuito”, tra poteri dello Stato, a tutto danno oggettivamente del Governo di Giorgia Meloni (provocato, peraltro, da “fuoco amico”).Un altolà, proveniente dal Colle più alto anche per sottolineare, solennemente, che la Corte dei Conti è una istituzione di rilievo costituzionale e, pertanto, non soggetta agli umori o alle contingenti e clientelari convenienze ministeriali.

RICORDANDO IL “DIVO” GIULIO. Diceva Andreotti che “il potere logora chi non ce l’ha”. I tempi cambiano. Siamo ormai a un punto che appare di irreversibile inversione. Stiamo vedendo, infatti, che il potere incomincia a logorare, e non superficialmente, proprio chi ce l’ha ma che, soprattutto, non lo sa gestire con un minimo di “dovuta” intelligenza.