Berlusconi stabile, curato con antibiotici e chemioterapia

MILANO (ITALPRESS) – Sono stabili le condizioni di Silvio Berlusconi, 86 anni, ricoverato da mercoledì all’ospedale San Raffaele di Milano per una infezione polmonare. Da quanto trapela da fonti parlamentari, l’ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia ha passato una notte tranquilla, la terza nel reparto di terapia intensiva coordinato dal medico di fiducia Alberto Zangrillo. Il presidente degli “azzurri” reagisce bene alle cure antibiotiche ma l’attenzione dei medici resta alta, anche perchè Berlusconi è sottoposto a chemioterapia. Per la giornata di oggi non sono previsti bollettini medici. Il bollettino medico diffuso giovedì ha confermato la diagnosi di un’infezione polmonare aggravata da una leucemia mielomonocitica cronica, di cui Berlusconi soffre da oltre un anno.

