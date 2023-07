“Proporrò alla Segreteria nazionale di Forza Italia ed agli alleati il nome di Adriano Galliani come candidato al collegio senatoriale di Monza. Sul suo nome ho trovato il convinto consenso della famiglia Berlusconi che ho incontrato oggi a Milano”. Lo annuncia su Twitter il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando delle elezioni suppletive per il collegio in cui, alle ultime elezioni politiche, è stato eletto il fondatore del partito Silvio Berlusconi.