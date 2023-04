Berlusconi telefona a ‘Il Giornale’ dalla terapia intensiva: Ce la farò anche questa volta

”È dura, ma ce la farò anche questa volta”. Così ha detto Silvio Berlusconi, dal letto della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele dove è ricoverato da mercoledì, ad Augusto Minzolini, direttore di ‘Il Giornale’. Una telefonata, riporta il quotidiano, avvenuta ieri mattina. ”Il tono del presidente non è quello di sempre, ma la voce è ferma e la voglia di parlare è tanta”, scrive il direttore Minzolini. ”Sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su”, le parole di Berlusconi, che poi torna alla discesa in campo del ’94: ”Chiesi ai miei sondaggisti se si poteva evitare la vittoria dei comunisti. Mi dissero di sì. ‘Ma solo se scende in campo lei’. Lo feci”. E poi, su suggerimento dei familiari che lo pregano di non stancarsi troppo, il congedo, con la promessa a Minzolini: ”Appena esco di qui, ci vediamo”.