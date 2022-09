Berlusconi torna al Senato, Piersilvio: Contento per il mio papà

“Il Salone rappresenta bene quello che è il settore della nautica italiana di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi”. Piersilvio Berlusconi, in visita privata al Salone Nautico internazionale di Genova, per guardare e provare alcune barche, parla della manifestazione e commenta soddisfatto i risultati delle elezioni, il giorno dopo il voto che per lui è stato, per la prima volta, a Portofino. “E’ andato benissimo Roberto Bagnasco – dice -. E sono contento anche per mio papà perché, con tutto quello che ha attraversato nella vita, quel risultato lì, vista la strabassa affluenza e il maltempo, è un risultato di cui essere orgogliosi: sarà un punto di equilibrio importantissimo per il nostro Paese”.