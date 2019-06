Bernardino Tuccillo commissario del Consorzio di Bonifica del Fiume Sarno

Bernardino Tuccillo, avvocato e già assessore al Patrimonio del Comune di Napoli, è nominato commissario del Consorzio di Bonifica del Fiume Sarno. Tuccillo, che è dirigente presso l’Avvocatura della Regione Campania, prende il posto di Mario Rosario D’Angelo, a cui non è stato confermato l’incarico. Secondo quanto si legge nel decreto firmato dal governatore Vincenzo De Luca l’incarico di Tuccillo avrà una durata non superiore a 360 giorni e cesserà in ogni caso alla nomina dei nuovi organi direttivi dell’ente.