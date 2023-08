Bernini “Superare il numero chiuso a medicina”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto un lavoro di squadra. E’ vero che c’è una carenza di medici e le università devono poter formare gli studenti. Il numero chiuso a Medicina va superato, se ne è parlato per tanto tempo e noi lo abbiamo fatto. A partire da settembre ci saranno fino a 4mila posti in più per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, da qui a 7 anni ci saranno 30mila posti in più e il nostro obiettivo è superare il numero chiuso in maniera sostenibile”. Così la ministra dell’Università, Annamaria Bernini, a Zona Bianca su Rete4.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).