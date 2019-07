Londra, 6 lug. – (AdnKronos) – Grande impresa di Matteo Berrettini che approda agli ottavi di finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Londra sui campi in erba dell’All England lawn tennis and croquet club. Il 23enne romano, numero 20 del mondo e 17 del seeding, salva tre match-point e doma l’argentino Diego Schwartzman, numero 24 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 6-7 (5-7), 7-6 (7-2), 4-6, 7-6 (7-5), 6-3 dopo 4 ore e 19 minuti.