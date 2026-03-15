Bertagnolli oro nello slalom alle Paralimpiadi

Roma, 15 mar. (askanews) – Sesto oro e tredicesima medaglia complessiva alle Paralimpiadi Invernali per Giacomo Bertagnolli, che a Milano Cortina 2026 conquista il titolo anche nello slalom maschile VI: l’Italia chiude al quarto posto nel medagliere, a quota sedici podi, con sette ori, altrettanti argenti e due bronzi.
Dopo l’oro in combinata, gli argenti in superG ed in gigante, ed il bronzo in discesa, nello slalom maschile VI Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, secondo dopo la prima manche, fa segnare il miglior crono parziale nella seconda run, e si impone con il tempo complessivo di 1’29″29.
L’azzurro rimonta i 57 centesimi di ritardo della prima manche, ne guadagna 84 nella seconda run, e chiude con 0″27 di margine sul polacco Michal Golas, con la guida Kacper Walas, che si mette al collo la medaglia d’argento con il tempo di 1’29″56.
Gradino più basso del podio per il canadese Kalle Ericsson, con la guida Sierra Smith