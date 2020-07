Best, corsi e tirocini nella Silicon Valley: programma bilaterale Usa-Italia

Sono aperte le candidature alla nuova edizione del bando BEST – Business Exchange and Student Training, che mira a formare i futuri leader italiani dell’innovazione attraverso un programma intensivo bilaterale tra Stati Uniti e Italia.

L’iniziativa offre a giovani laureati e ricercatori italiani under 35, con un’idea imprenditoriale innovativa, un programma di corsi intensivi in Imprenditorialità e Management applicati al settore scientifico e tecnologico presso la Startup School di Mind the Bridge a San Francisco e la possibilità di fare un tirocinio in una startup della Silicon Valley.

Il programma si svolgerà in 24 settimane da gennaio a giugno 2021. Per questa nuova edizione sono previste 3 borse di studio a livello nazionale e fino a 7 borse di studio per candidati residenti nella Regione Sardegna.

Sarà data priorità ai candidati in possesso di titoli in discipline scientifiche e tecnologiche quali: Biotecnologie, Nanotecnologie, Scienze Biomediche, Tecnologia delle Comunicazioni, Ingegneria Aerospaziale e dei Nuovi Materiali, Design industriale, Tecnologie per la Protezione Ambientale e la Produzione Energetica, Arte e Fashion, Entertainment.

La scadenza per candidarsi è il 1° settembre 2020.

BEST è promosso da Invitalia e dallo Steering Committee, entità composta da soggetti che intendono favorire la crescita dell’imprenditorialità italiana e dell’innovazione tecnologica mediante partnership con aziende e università americane.