Best in Class: l’evento per le eccellenze italiane tra commercialisti e consulenti del lavoro

Il 2023 sarà un anno decisivo per la ripresa economica del nostro Paese. Il traino principale è ovviamente in imprese e professionisti che, con il loro lavoro, hanno contribuito a superare la recessione degli scorsi anni. TeamSystem premia le eccellenze in “Best in Class” un evento dedicato al mondo dei commercialisti e consulenti del lavoro

Le analisi del Centro Studi di Confindustria fanno sperare bene: il PIL italiano del 2022 è cresciuto del 3,4%, molto più rispetto a quanto preventivato. Con questi dati non è quindi infondato pensare al 2023 come anno della ripresa definitiva, che possa lasciare alle spalle anni di recessione dovuti alla pandemia.

Il percorso di crescita è dunque nato dal vero motore trainante italiano: le imprese e i professionisti che – grazie alla voglia di innovare – hanno contribuito a rendere l’industria italiana sempre più competitiva.

Questa è la ragione per cui è stata organizzata “Best In Class”, l’iniziativa ormai alla seconda edizione che premia cento eccellenze italiane, fra commercialisti e consulenti del lavoro.

L’evento è organizzato da TeamSystem in collaborazione con la prestigiosa rivista Forbes ed Euroconference per valorizzare tutti quei professionisti che hanno fatto dell’innovazione un volano per adottare comportamenti virtuosi e produttivi.

TeamSystem, essendo il gruppo italiano specializzato nella digitalizzazione di aziende, professionisti e associazioni, conosce bene il mondo delle libere professioni, avendo portato avanti negli ultimi anni una seria politica di investimento. È da questo punto di vista che il gruppo, grazie al suo know-how, ha organizzato la seconda edizione di “Best In Class”. Vediamo allora come partecipare.

Come partecipare all’evento e quali sono i parametri di valutazione

Per partecipare a Best In Class 2023 basterà inviare la propria application entro e non oltre il 13 marzo sulla pagina dedicata da TeamSystem. La giuria, nominata anche dagli esperti di Forbes, selezionerà i migliori nell’ambito di tre categorie: Crescita e competenza; Innovazione digitale; Valore economico e sviluppo di business.

Nel primo ambito si prenderanno in considerazione i professionisti che hanno ampliato il proprio raggio d’azione acquisendo nuove competenze; nel secondo, invece, si guarderà agli Studi professionali che hanno implementato con successo l’innovazione digitale; nel terzo, in conclusione, i professionisti che hanno creato maggiore valore economico per sé e i propri clienti.

Un precedente: l’evento di Cernobbio 2022

Il Best in Class 2023 si sviluppa nel solco dell’evento di Cernobbio e Roma 2022 (“Lo scenario delle professioni: oggi e domani). Un forum in cui personalità del mondo della politica, della finanza e dell’economia hanno commentato i recenti sviluppi della politica economica con particolare riferimento alle grandi opportunità offerte dal PNRR.