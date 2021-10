Best Managed Companies Award di Deloitte, Pmi campane vincitrici oggi a confronto. Interviene Manfredi

Digitalizzazione, sostenibilità e internazionalizzazione: è stato questo il mix vincente che ha permesso alle aziende che si erano strutturate prima della pandemia di uscire più forti dalla crisi. E queste sono le caratteristiche delle aziende vincitrici del “Deloitte Best Managed Companies Award” (Bmc), premio istituito da Deloitte Private – la soluzione del network Deloitte rivolta alle Pmi quotate e non, agli imprenditori, ai family office, agli investitori privati e ai Private Equity ed alle start-up – nell’ambito dell’iniziativa sostenuta da Elite, (il network e private market del Gruppo Borsa Italiana-Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita), da Confindustria e da Altis (Alta scuola impresa e sSocietà dell’Università Cattolica del Sacro Cuore).

Oggi si confronteranno a Napoli alle 18 a Palazzo Ischitella (Via Riviera di Chiaia 270) nella sede del Gruppo Industriale Tecno le quattro aziende campane vincitrici del premio: Tecno, Ambiente del gruppo So.f.invest, Convergenze e Rdr.

L’evento, che sarà introdotto dal presidente del Gruppo Industriale Tecno Giovanni Lombardi e dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, si aprirà con l’intervento del partner di Deloitte Mariano Bruno.

Seguirà il confronto tra le aziende premiate, moderato dal giornalista e corporate strategist Roberto Race, a cui parteciperanno oltre a Lombardi, il presidente del Cda di Rdr Spa Alessandro di Ruocco, il presidente di Convergenze Rosario Pingaro, il Ceo di So.f.invest Angelo Bruscino. Concluderà l’evento il responsabile Origination SMEs di Borsa Italiana Fabio Brigante.

“Nel fare impresa partendo dal Mezzogiorno- dichiara Giovanni Lombardi – spesso si incontrano tanti ostacoli che però vengono compensati dalle grandi competenze dei nostri giovani e delle nostre università. Competenze che come aziende vogliamo sempre più valorizzare e mettere a sistema. Credo che anche questa sia la chiave del successo delle aziende vincitrici del premio”. “Anche quest’anno torniamo a premiare quattro eccellenze imprenditoriali della Campania”, commenta il partner di Deloitte Mariano Bruno. “Sono aziende che si erano già distinte nelle edizioni precedenti del nostro premio Best Managed Companies e che anche in quest’anno difficile, segnato dal perdurare della pandemia, hanno continuato a eccellere. Un modello per tutte le imprese del Mezzogiorno”.

Nicola Rivieccio