Betting online: 7 regole per guadagnare con le tue scommesse

Guadagnare con il betting online è un sogno condiviso da molti, purtroppo molto spesso destinato a rimanere frustrato. Il più ovvio dei motivi è che se questa attività fosse così semplice non sarebbe ugualmente redditizia per gli allibratori, i famosi bookmaker. Di contro, se paragonata alla vecchia schedina che necessitava di ben 13 risultati esatti, la giocata online sembra fin troppo facile: puoi scegliere cosa giocare e come, quanto puntare e, potenzialmente, quanto vincere. Così facile che alla fine diventa difficile andare regolarmente in cassa senza un sistema di gioco collaudato che ci impedisca di perderci nelle mille offerte proposte dai vari siti di scommesse. Per questo ora proveremo a mettere in ordine alcune regole utili al nostro gioco, soluzioni di cui va capita la trama teorica per poi riuscire a riproporle nella pratica.

1. Non esistono scommesse sicure

Dobbiamo cominciare da un’ovvietà, purtroppo, ma non si sottolinea mai abbastanza questo punto e la rete continua a pullulare di soluzioni “sicure” per vincere: non vi è algoritmo o strategia che ci permetta di andare a colpo sicuro. Esistono però le intuizioni e una certa assiduità nell’informarsi sulle partite su cui si vuole scommettere. Con i ritmi odierni dell’informazione si può conoscere quasi tutto sulla condizione fisica e mentale di una squadra di serie A, quindi piazzare delle giocate molto consapevoli. Certo questa pratica richiede tempo e talvolta è sufficiente conoscere l’andamento di un campionato per poterci scommettere. Si può guadagnare con il betting online, farne un mestiere vero e proprio è un’altra pratica.

2. Scegli un budget e rispettalo



Darsi un budget fisso serve a evitare il rischio peggiore legato alle scommesse: la rovina finanziaria. Oggi esistono diverse risposte contro la dipendenza del gioco d’azzardo, tra cui delle soglie massime di gioco imposte dagli stessi siti. L’idea di auto imporsi un budget non è però solo strumentale al non farsi fagocitare dal vizio, piuttosto a creare un metodo per se stessi: con un massimale mensile posso dare cadenza regolare alle mie giocate, tenere un piccolo bilancio su un qualsiasi foglio di calcolo o agenda serve a capire quando si è in perdita e quando in attivo. Il budget tiene al sicuro le nostre finanze ma anche il nostro umore: un mese di sconfitte può rappresentare un motivo di rinuncia o di accanimento per i giocatori più inesperti, ma se quel mese viene contestualizzato in un bilancio annuale che ci vede in attivo allora anche la percezione cambia. Tenere un bilancio ordinato è fondamentale, sia per un budget di 1000 euro che per uno da soli 50 euro.

3. Capire le quote