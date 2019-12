Bettini (Pd) e M5S: Manfredi ministro dell’Università, un riconoscimento per il Sud

“La nomina a Ministro dell’Università e della ricerca di Gaetano Manfredi è davvero una bella notizia per l’Università italiana e per il Mezzogiorno”. Così Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Partito democratico, commenta in un post su Facebook l’annuncio da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Manfredi – ha sottolineato – è una personalità di straordinario rilievo. Sobrio, pacato, profondamente colto e scientificamente qualificato, non solo in Italia. A questo aggiunge grandi capacità di lavoro e di direzione amministrativa, come ha ampiamente dimostrato nella sua esperienza come rettore dell’Università Federico II di Napoli. Gli faccio davvero i migliori auguri di buon lavoro e lo ringrazio per aver accettato con generosità e in un momento difficile questo incarico”. Anche il M5S, in una nota diffusa pochi minuti fa, augura “buon lavoro a Gaetano Manfredi”, sottolineando che si tratta di “una nomina che dimostra come quest’esecutivo abbia a cuore l’Università e la ricerca come traino di sviluppo e cultura. Un importante riconoscimento alle universita’ del Sud come avevamo richiesto”.