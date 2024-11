Beyonce da record, 11 nomination ai Grammy Awards

La cerimonia con i vincitori a Los Angeles il 2 febbraio

Roma, 8 nov. (askanews) – Beyoncé sarà la grande favorita ai prossimi Grammy Awards che saranno assegnati il 2 febbraio 2025 a Los Angeles. La cantante ha ottenuto ben 11 nomination per l’album “Cowboy Carter”, un tributo alle radici afroamericane della musica country, e i relativi singoli. Per lei è un record dopo le 10 nomination conquistate nel 2010.Nella sua carriera ha ottenuto ora un totale di 99 nomination ai Grammy – più di qualsiasi altro artista – ma non ha ancora vinto il premio più importante della Recording Academy, quello dell’album dell’anno. Nella lista di quest’anno spiccano cinque donne di potere nominate in tutte e tre le categorie generali più importanti: miglior disco, canzone e album dell’anno. Oltre a Beyonce, Taylor Swift, Billie Eilish, Chappell Roan e Sabrina Carpenter.