BGaming ottiene la certificazione GLI per entrare nel mercato italiano

Il fornitore di giochi per l’iGaming BGaming ha ottenuto la certificazione Gaming Laboratories International (GLI), che gli permetterà di operare nel mercato italiano. Questa certificazione rappresenta un traguardo importante per l’azienda, che continua ad espandersi in nuovi mercati regolamentati, offrendo prodotti innovativi e conformi alle normative locali.

Il significato della certificazione GLI

Gaming Laboratories International (GLI) è un ente indipendente specializzato nei test e nella certificazione di software di gioco per garantire che i prodotti rispettino gli standard di sicurezza e correttezza richiesti dalle autorità di regolamentazione. L’ottenimento della certificazione GLI significa che i giochi di BGaming sono conformi ai requisiti imposti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), l’ente regolatore del gioco d’azzardo in Italia.

Questo passo consente a BGaming di collaborare con operatori italiani autorizzati e di portare il proprio portfolio di giochi al pubblico italiano, che è noto per il suo forte interesse verso i giochi da casinò online. L’azienda potrà ora offrire slot machine, giochi da tavolo e altre esperienze digitali, garantendo al contempo trasparenza, sicurezza e un’esperienza di gioco responsabile.

L’importanza del mercato italiano per BGaming

L’Italia rappresenta uno dei mercati più importanti per il settore dell’iGaming in Europa. Con una legislazione chiara e un mercato regolamentato, il paese offre opportunità significative per gli operatori che desiderano offrire giochi certificati e affidabili. Secondo i dati recenti, il settore del gioco d’azzardo online in Italia continua a crescere, grazie alla digitalizzazione e all’aumento dell’interesse per i casinò online.

BGaming ha riconosciuto il potenziale del mercato italiano e ha lavorato duramente per ottenere le certificazioni necessarie per operare in modo legale e conforme alle normative. Questo non solo rafforza la posizione dell’azienda come fornitore leader nel settore, ma garantisce anche ai giocatori italiani un’esperienza di gioco sicura e regolamentata.

Le certificazioni ottenute e i prossimi passi di BGaming

Oltre alla certificazione GLI, BGaming ha anche ricevuto la certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISCS), che attesta l’impegno dell’azienda nella protezione dei dati e nella sicurezza informatica. Inoltre, l’azienda ha superato una valutazione condotta da Bulletproof, una società specializzata nella sicurezza informatica e nella protezione dei sistemi di gioco.

Questi riconoscimenti dimostrano l’affidabilità del provider e il suo impegno a garantire che i propri giochi rispettino le normative più severe in termini di sicurezza e correttezza. BGaming continua a lavorare per espandersi in altri mercati regolamentati e ha già ottenuto certificazioni simili per operare in Brasile, confermando la sua strategia di crescita globale.

Dichiarazioni ufficiali e prospettive future

Antonina Ivanova, responsabile legale e della conformità di BGaming, ha dichiarato: “Ottenere la certificazione GLI per il mercato italiano è un passo fondamentale per la nostra azienda. Ci permette di ampliare la nostra presenza in un mercato regolamentato e di offrire giochi certificati ai giocatori italiani. Il processo di certificazione è stato complesso, ma siamo orgogliosi di aver dimostrato la nostra conformità agli standard richiesti.”

Con questa nuova certificazione, BGaming punta a rafforzare la propria presenza in Europa e a stringere partnership con i principali operatori di gioco online. Il mercato italiano, con la sua crescita costante e il suo quadro normativo ben definito, rappresenta una grande opportunità per l’azienda.

Conclusione

L’ingresso di BGaming nel mercato italiano segna un ulteriore passo avanti nella sua espansione internazionale. Grazie alla certificazione GLI, l’azienda potrà offrire i suoi giochi innovativi e garantire un’esperienza sicura ai giocatori italiani. Questo risultato conferma l’impegno nella trasparenza e nella sicurezza, elementi fondamentali per avere successo nel settore dell’iGaming.

Mentre BGaming si prepara a consolidare la sua posizione in Italia, il mercato del gioco online continua a evolversi, offrendo nuove opportunità sia per i fornitori di giochi che per gli operatori autorizzati. La certificazione GLI non solo apre le porte a una nuova audience, ma dimostra anche la volontà dell’azienda di operare in modo responsabile e conforme alle normative internazionali.